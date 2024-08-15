Расчет «Ланцета» уничтожил бронемашину Shield в Курской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил вражескую бронемашину в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это была боевая бронированная машины Shield итальянского производства.

Бронетехнику противника обнаружило разведывательное подразделение группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата.

МО РФ отметило, что для уничтожения Shield российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее сообщалось, что российские бойцы при помощи «Ланцета» уничтожили находившуюся в Курской области вражескую бронемашину «Казак».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.