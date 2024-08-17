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Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрывов на «СП»

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) призвала создать группу, отвечающую за расследование подрывов на газопроводах «Северный поток».
Марина Крижановская 2024-08-17 03:37:01
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

В Германии решили разобраться с ролью государства в терактах на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Для этого в немецком парламенте - Бундестаге - предложили создать соответствующую группу, отвечающую за данное расследование. С такой инициативой выступила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW).

«Учитывая недавние разоблачения подрывов "Северного потока" и "Северного потока - 2", мы наблюдаем новую ситуацию. Нам нужна комиссия по расследованию в Бундестаге, чтобы выяснить роль правительства ФРГ. Что и в какой момент знали немецкие власти и представители правительства?», - заявила Вагенкнехт местному изданию, ее слова приводит ТАСС.

Она предупредила о грядущем скандале в немецкой политике, если выяснится, что власти Германии заранее знали о плане нападения.

«Подрыв "Северного потока" был террористической атакой на наше энергоснабжение. Тот факт, что правительство Германии до сих пор ничего не предприняло для прояснения ситуации, усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей коалиции "Светофор"», - резюмировала Вагенкнехт.

Сутками ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал отсутствие реакции США на публикации о взрывах на «Северных потоках». По его мнению, промолчав, Вашингтон «подспудно легитимизировал терроризм, даже когда дело касается территории союзников». 

#в стране и мире #расследование #Германия #Бундестаг #Северные потоки #Сара Вагенкнехт
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