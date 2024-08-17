Женщина пострадала при обстреле ВСУ Старомихайловки в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Старомихайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате обстрела пгт (поселок городского типа - Прим. ред.) Старомихайловка по улице Ленина осколочное ранение получила женщина 1954 года рождения», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о повторном ударе ВСУ по Донецку в районе торгового центра «Галактика», а также Енакиево. По его словам, ранения получили пять человек. Им всем оказали медицинскую помощь.