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ВСУ нанесли повторный удар по Донецку в районе ТЦ «Галактика»

Боевики выпустили более 35 снарядов, включая боеприпасы кассетного типа, и ударный БПЛА по Петровскому району Донецка и Енакиево.
Игнат Далакян 2024-08-17 15:04:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Украинские боевики повторно ударили по Донецку в районе ТЦ «Галактика» и Енакиево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, в результате обстрела боевиков Донецка ранения получили мужчины 1989 и 1977 г. р., а также две женщины 1988 и 1967 г. р. Еще одна женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе в Енакиево. Им всем оказали медицинскую помощь.

Кроме того, украинские войска в результате атаки повредили четыре жилых домостроения.

«Со стороны ВФУ совершено 12 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов», - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что боевики применяли артиллерию 155-мм калибра, включая боеприпасы кассетного типа, а также ударный беспилотник.

Напомним, вчера ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. Обстрел пришелся, в частности, по торговому центру «Галактика». В здании возник пожар, оно выгорело практически полностью.

#Донецк #Обстрел #пострадавшие #енакиево
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