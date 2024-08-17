Маск предрек США массовый голод из-за ограничений Харрис на цены

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что американцев ждет массовый голод, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис реализует свои обещания по ограничению цен на продукты. Об этом следует из его поста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Маск опубликовал на своей странице пост финансового эксперта, который дал оценку развитию ситуации с продовольствием в США, если Харрис выполнит обещания. По его мнению, в таком случае Штаты перестанут существовать, а жителей охватит массовый голод, так как индустрия продовольствия в стране потерпит крах из-за нерентабельности.

«Точный вывод», - говорится в ответе Маска на слова эксперта.

Ранее Харрис заявила о намерении ввести ограничения на рост цен на продукты на фоне высокой инфляции. Ее решения часто подвергаются критике. Так, стало известно, что Обама не верит в возможную победу Харрис над Трампом.