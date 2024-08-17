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ВС РФ уничтожили САУ AS-90 британского производства в районе Северска

Военнослужащие группировки «Южная» уничтожили САУ AS-90 вместе с расчетом ВСУ.
2024-08-17 19:54:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании в районе населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По скрытой огневой позиции украинских боевиков был нанесен артиллерийский удар. В результате контрбатарейной борьбы бойцы группировки «Южная» уничтожили САУ вместе с расчетом ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ в Сумской области. Удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #ВС РФ #ДНР #САУ #северск #сау AS-90
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