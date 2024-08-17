ВС РФ уничтожили САУ AS-90 британского производства в районе Северска

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании в районе населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

По скрытой огневой позиции украинских боевиков был нанесен артиллерийский удар. В результате контрбатарейной борьбы бойцы группировки «Южная» уничтожили САУ вместе с расчетом ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ в Сумской области. Удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.