Адвокат участника нападения на «Крокус» попросил суд отпустить подзащитного

Адвокат одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова* попросил суд того отпустить, так как обвиняемый передвигается на инвалидной коляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест.

Защита полагает, что нужда Файзова* в лечении не принята судом во внимание. Обвиняемым было получение тяжелое ранение, после теракта он передвигается на инвалидной коляске.

«Явка Файзова* к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», - говорится в документе.

Адвокат сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и попросил отменить продление заключения обвиняемого под стражу, избрав ему другую меру пресечения.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и счел, что у Файзова* нет медицинских противопоказаний для содержания в СИЗО.

Ранее стало известно о продлении ареста четырем подозреваемым по делу о теракте в «Крокусе», в том числе и Файзову*, до 22 ноября.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.