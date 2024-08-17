Британия с помощью SpaceX запустила свой первый военный спутник

Великобритания впервые запустила в космос военный спутник для разведки. Об этом сообщает правительство королевства.

Отмечается, что спутник назвали Tyche, он может снимать дневные изображения и видео поверхности Земли.

В заявлении отмечается, что он должен усилить в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В Лондоне на примере конфликта на Украине заявили, что использование космоса — решающий фактор для военных операций.

«Tyche является первым спутником, который будет запущен в рамках космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны, предусматривающей создание созвездия спутников и вспомогательных наземных систем до 2031 года», - говорится в сообщении.

Для запуска спутника британцам потребовалась помощь, так как пока у королевства нет таких возможностей, Tyche отправляли на орбиту силами SpaceX из США.

Ранее компания SpaceX запустила ракету носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 6A.