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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи

Спутник Turksat 6A позволит оказывать услуги для 4,5 млрд человек.
Ирина Егорова 2024-07-09 04:27:58
© Фото: Space X, Х © Видео: Space X, Х

Компания SpaceX запустила ракету носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 6A.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал и состоялся в 02.30 по московскому времени, сообщается на сайте SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск.

Благодаря запуску Turksat 6A страна откроет рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги для 4,5 млрд человек.

К настоящему моменту Турция вывела на орбиту девять спутников связи, а также аппараты для наблюдения за поверхностью земли. Например, спутник  IMECE  - первый наблюдательный спутник собственного производства, сообщалось ранее.  Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 метра. Информация, полученная с этого спутниа будет использоваться для оборонной сферы, а также для борьбы с природными бедствиями, для климатических и сельскохозяйственных нужд.

#Турция #илон маск #Falcon 9 #SpaceX #спутник #запуск
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