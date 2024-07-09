Компания SpaceX запустила ракету носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 6A.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал и состоялся в 02.30 по московскому времени, сообщается на сайте SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск.

Благодаря запуску Turksat 6A страна откроет рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги для 4,5 млрд человек.

К настоящему моменту Турция вывела на орбиту девять спутников связи, а также аппараты для наблюдения за поверхностью земли. Например, спутник IMECE - первый наблюдательный спутник собственного производства, сообщалось ранее. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 метра. Информация, полученная с этого спутниа будет использоваться для оборонной сферы, а также для борьбы с природными бедствиями, для климатических и сельскохозяйственных нужд.