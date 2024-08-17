ВСУ дроном атаковали дорогу, по которой передвигаются сотрудники ЗАЭС

Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков с внешней стороны Запорожской АЭС. По этой дороге передвигается персонал станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Уточняется, что на месте падения снаряда присутствуют инспекторы МАГАТЭ, их проинформировали об атаке дрона.

Происшествие случилось примерно в 07:00 (по моск. времени) сегодняшнего дня.

В воскресенье 11 августа на ЗАЭС произошел пожар в результате обстрела города Энергодар со стороны ВСУ, его удалось оперативно потушить, происшествие не повлияло на работу станции. По словам директора Юрия Черничук, украинский беспилотник, атаковавший объект, нес на себе горючую жидкость.