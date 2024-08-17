Автоэксперт Кадаков назвал случаи, когда можно обжаловать штраф с камер

С 1 сентября в России начнет действовать новый закон о размещении камер, фиксирующих скорость транспорта. Если камера на дороге установлена не по регламенту, водитель может обжаловать штраф. Об этом 360 рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он напомнил, что на недавнем оперативном совещании общественного совета ГИБДД глава ведомства Михаил Черников заявил о строгом контроле за соблюдением новых правил.

По его словам, Черников пообещал не позволять местным органам власти и владельцам дорог размещать комплексы «как попало».

«Сейчас они действительно во многих местах размещены с нарушениями», - отметил Кадаков.

Автоэксперт объяснил, что обычно водители думают, что их нарушение зафиксировали камеры ГИБДД, но это не так.

«ГИБДД отвечает только за те передвижные камеры и те, что установлены на автомобилях инспекции. А все остальное — либо камеры эксплуатантов, владельцев дорог, или те, что висят на балансе регионов, местных органов власти», - рассказал он.

Кадаков предположил, что с вступления закона в силу камер станет меньше. Согласно нововведению, в населенном пункте они должны висеть не чаще, чем через километр, а вне их — не чаще, чем через пять.

«Возникает вопрос: я считаю, что камера висит неправильно. Как я смогу это проверить? Где это будет указано», - поинтересовался он.

Автоэксперт предположил, что перечень всех камер будет размещен в открытом доступе, чтобы водитель мог проверить, висит ли средство видеофиксации по регламенту.

Кадаков рассказал, куда, по его мнению, можно будет пожаловаться.

«На незаконные штрафы мы можем жаловаться либо в ГИБДД, которая вынесла штрафное постановление, либо онлайн. Один голос и одна жалоба — голос городского сумасшедшего. Когда на какую-то конкретную камеру приходит 100 жалоб, это уже рассматривают», - заключил эксперт.

Ранее автоэкспреты рассказали, что новые правила о дорожных камерах помогут сократить случаи несправедливых штрафов.