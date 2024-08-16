Выгоревший ТЦ «Галактика» в Донецке показали изнутри

Тушение пожара ТЦ «Галактика» в Донецке осложняется оперативной обстановкой. Украинские боевики продолжают обстрелы, активизировались беспилотники противника.

На опубликованных кадрах можно заметить, как пожарные машины подъезжают к месту тушения по одной в целях безопасности. Им также приходится прятаться во дворах.

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты противника фиксируются датчиками.

Напомним, ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. После попадания начался пожар, здание практически выгорело дотла. Экстренные службы сообщили о не менее двух погибших.