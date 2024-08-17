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Ми-8НМ разгромил ракетами позиции ВСУ на границе Курской области

Российский вертолет с помощью ракет С-13 уничтожил живую силу и технику противника.
2024-08-17 14:47:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж российского вертолета Ми-8НМ нанес ракетный удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы летчиков опубликовало Министерство обороны РФ.

Для удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-13. Целью стали скопления живой силы противника, бронетехника и автомобили.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета. Все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52 в приграничном районе Курской области. Их целью стали военная техника ВСУ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ракеты #Курская область #ми-8нм
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