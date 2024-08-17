Ми-8НМ разгромил ракетами позиции ВСУ на границе Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-8НМ нанес ракетный удар по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы летчиков опубликовало Министерство обороны РФ.

Для удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-13. Целью стали скопления живой силы противника, бронетехника и автомобили.

После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета. Все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны показало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52 в приграничном районе Курской области. Их целью стали военная техника ВСУ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов