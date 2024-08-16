Экипаж Ка-52 отработал ракетами по технике ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 ударили по противнику в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

Удары наносились авиационными ракетами по бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показан полет вертолета и пуски ракет.

Кадры объективного контроля зафиксировали результаты попаданий. Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Накануне Минобороны показало кадры, на которых экипаж Ка-52 уничтожает вторгшихся в Курскую область украинских боевиков.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.