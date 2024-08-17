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В ЦИК Белоруссии заявили о готовности провести выборы в любой момент

В соответствии с законом следующие президентские выборы в стране должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 13:58:23
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова в любой момент провести президентские выборы, по закону они должны состояться не позднее 20 июля следующего года. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко.

«ЦИК готов к проведению выборов в любой момент... Мы, естественно, работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то надо подремонтировать, какое-то оборудование закупить дополнительное. Мы планомерно работаем в этом направлении», - приводит агентство «БЕЛТА» слова Карпенко.

Он добавил, что в стране уже приступили к обучению потенциальных организаторов выборов - были подготовлены специальные курсы.

Предыдущее голосование за кандидата в президенты Белоруссии состоялось в августе 2020 года. По словам главы ЦИК, предстоящие выборы завершат запущенный в 2022 году процесс «масштабной политической модернизации» в стране.

В начале текущего года действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах баллотироваться на новый срок. При этом он добавил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» белорусов, тем «быстрее он пойдет на выборы».

#белоруссия #Выборы #Александр Лукашенко #ЦИК #Выборы президента
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