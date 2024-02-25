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Лукашенко заявил о планах баллотироваться в президенты в 2025 году

Александр Лукашенко заявил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» белорусов, тем «быстрее он пойдет на выборы».
Ян Брацкий 2024-02-25 11:51:01
© Фото: Iranian Presidency Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок. Как пишет агентство «БЕЛТА», об этом белорусский лидер рассказал после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов. При этом Лукашенко заявил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» белорусов, тем «быстрее он пойдет на выборы».

«Передайте им, что я пойду. И чем сложнее будет обстановка... чем больше они будут напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», - заявил президент Белоруссии.

Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов Белоруссии впервые проходят в единый день голосования. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты сроком на пять лет. В списки избирателей включены 6,9 миллиона человек, около 100 тысяч из которых постоянно проживающие на территории Белоруссии граждане России, имеющие право голоса на выборах депутатов местных советов.

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