МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава ЗАЭС Черничук: станция работает в штатном режиме после атаки ВСУ

По словам директора Черничука, сброшенный с беспилотника снаряд упал на дорогу между двумя проходными за периметром станции, которая используется для перемещения грузов и персонала.
Глеб Владовский 2024-08-17 13:35:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на утреннюю атаку беспилотника, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, взрыв произошел ранним утром во время пересменки, а это, в свою очередь, несло угрозу для персонала станции. Уточняется, что снаряд упал за периметром станции, на дорогу, которая используется, в том числе, для перемещения грузов и персонала.

«На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не зафиксировано. Персонал работает в штатном режиме, радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы», - заявил Черничук.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал дорогу, по которой передвигаются сотрудники ЗАЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал в результате происшествия.

#в стране и мире #заэс #атака всу #Беспилотник ВСУ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 