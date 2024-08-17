Глава ЗАЭС Черничук: станция работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Несмотря на утреннюю атаку беспилотника, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, взрыв произошел ранним утром во время пересменки, а это, в свою очередь, несло угрозу для персонала станции. Уточняется, что снаряд упал за периметром станции, на дорогу, которая используется, в том числе, для перемещения грузов и персонала.

«На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не зафиксировано. Персонал работает в штатном режиме, радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы», - заявил Черничук.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал дорогу, по которой передвигаются сотрудники ЗАЭС. По данным пресс-службы станции, никто не пострадал в результате происшествия.