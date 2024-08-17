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Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины

Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства.
2024-08-17 13:29:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Военнослужащие ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Поражение технике противника было нанесено силами Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве. 

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение боевых задач в зоне спецоперации.

В министерстве также сообщили об уничтожении украинского фронтового бомбардировщика Су-24 и трех вражеских вертолетов - двух Ми-08 и Ми-17.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Черное море #Черноморский флот #безэкипажный катер
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