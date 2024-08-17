Черноморский флот уничтожил два катера ВМС Украины

Военнослужащие ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Поражение технике противника было нанесено силами Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение боевых задач в зоне спецоперации.

В министерстве также сообщили об уничтожении украинского фронтового бомбардировщика Су-24 и трех вражеских вертолетов - двух Ми-08 и Ми-17.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.