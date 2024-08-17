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Во Владивостоке полностью восстановлено водоснабжение

Причиной подачи воды с помощью насосов стало замыкание в сети на Приморской ГРЭС.
Глеб Владовский 2024-08-17 12:34:43
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Во Владивостоке полностью восстановлена подача воды в дома. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского водоканала.

В учреждении уточнили, что водоснабжение полностью восстановили в 13:30 (6:00 мск - Прим.ред).

«На водных насосных станция "Голдобина" и "Некрасовская" электроснабжение было восстановлено 17 августа в 5:00», - приводит заявление телеканал 360.

В учреждении уточнили, что причиной отключения подачи воды стало замыкание на Приморской ГРЭС.

Ранее сообщалось о возобновлении подачи электроэнергии в городах Приморья. Основной причиной массового отключения электричества в городах региона называют замыкание оборудования сетей ВСК. В результате в ряде блоков сработала защита.

#в стране и мире #Приморский край #Владивосток #подача воды
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