Во Владивостоке полностью восстановлено водоснабжение

Во Владивостоке полностью восстановлена подача воды в дома. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского водоканала.

В учреждении уточнили, что водоснабжение полностью восстановили в 13:30 (6:00 мск - Прим.ред).

«На водных насосных станция "Голдобина" и "Некрасовская" электроснабжение было восстановлено 17 августа в 5:00», - приводит заявление телеканал 360.

В учреждении уточнили, что причиной отключения подачи воды стало замыкание на Приморской ГРЭС.

Ранее сообщалось о возобновлении подачи электроэнергии в городах Приморья. Основной причиной массового отключения электричества в городах региона называют замыкание оборудования сетей ВСК. В результате в ряде блоков сработала защита.