В городах Приморья начали возобновлять подачу электричества

В городах Приморского края началось восстановление подачи электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Восстановить электричество планируется в течение часа. Энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков», - говорится в заявлении.

Уточняется, что подачу электроэнергии восстановили в трех городах Приморья. Кроме того, запущена Партизанская ГРЭС, введены в работу и другие электростанции.

По данным регионального Минздрава, все медучреждения переведены на резервные источники питания. Также, из-за отключения светофоров, движение на дорогах регулируют сотрудники госавтоинспекции.

Основной причиной массового отключения электричества в городах региона называют замыкание оборудования сетей ВСК. В результате в ряде блоков сработала защита.