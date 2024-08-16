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В городах Приморья начали возобновлять подачу электричества

По данным правительства региона, причиной стало замыкание оборудования сетей ВСК.
Глеб Владовский 2024-08-16 12:02:04
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: Telegram Prim.News: новости Владивостока и Приморья

В городах Приморского края началось восстановление подачи электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Восстановить электричество планируется в течение часа. Энергетики на данный момент осуществляют перезапуск блоков», - говорится в заявлении.

Уточняется, что подачу электроэнергии восстановили в трех городах Приморья. Кроме того, запущена Партизанская ГРЭС, введены в работу и другие электростанции.

По данным регионального Минздрава, все медучреждения переведены на резервные источники питания. Также, из-за отключения светофоров, движение на дорогах регулируют сотрудники госавтоинспекции.

Основной причиной массового отключения электричества в городах региона называют замыкание оборудования сетей ВСК. В результате в ряде блоков сработала защита.

#в стране и мире #Приморский край #Владивосток #Отключение электричества #подача электроэнергии
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