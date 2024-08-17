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Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

На опубликованных кадрах - удар из РСЗО «Град» по командно-наблюдательному пункту украинских боевиков.
Анастасия Бобылева 2024-08-17 05:02:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российских десантников группировки войск «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинских националистов и сорвали им ротацию на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России показало кадры удара по позициям противника.

Командно-наблюдательный пункт противника находился в лесопосадке. Расчет РСЗО «Град» получил задачу уничтожить его и находящихся внутри боевиков, которые пытались совершить ротацию. Наши десантники выдвинулись в указанный район, заняли огневую позицию и нанесли удар.

От получения координат до удара по цели прошли считанные секунды, после этого провели корректировку и произвели повторный залп. В результате работы расчет поразил КНП националистов с личным составом и сорвал их ротацию.

Перезаряжание «Града» расчет производит в тыловых районах. После этого он выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к выполнению боевой задачи днем и ночью, в любую погоду.

Ранее российский «Искандер-М» уничтожил два украинских ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Также наши ракетчики поразили радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #РСЗО Град #Днепр #ротация
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