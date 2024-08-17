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Невозвратные тарифы в российских отелях могут ввести в 2025 году

На данный момент в России уже действует система невозвратных билетов на самолет и на поезд.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 11:48:34
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Российским отелям в 2025 году могут разрешить предлагать туристам более дешевые невозвратные тарифы. При отмене бронирования, в том числе в случае форс-мажорных ситуаций, клиентам не вернут плату за него. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Так, после вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки», - говорится в пояснительной записке к документу.

Подобное новшество положительно скажется как на работе работников туристической отрасли, поскольку они смогут снизить издержки и эффективнее организовывать свою деятельность, так и на туристах, которые смогут таким образом сэкономить. Невозвратные тарифы будут в разы дешевле.

Если проект будет принят, нововведения могут начать действовать уже с 1 марта следующего года. Мера разработана Минэкономразвития.

На данный момент в России уже действует система невозвратных билетов на самолет и на поезд.

#Россия #в стране и мире #туризм #гостиницы #бронирование #невозвратный тариф
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