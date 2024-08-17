Антонов: обыски у Саймса говорят о вставших на пути тотальной цензуры США

Российский посол в США Анатолий Антонов обратил внимание на прошедший обыск в доме российского журналиста Дмитрия Саймса, отметив, что американские власти встали на путь «тотальной цензуры». Он добавил, что свобода слова по-американски - это когда «слово проамериканское».

«Местные правящие круги окончательно встали на путь тотальной цензуры. Свобода слова в современных США священна только при условии, что это слово проамериканское. Все несогласные подлежат политической инквизиции, особенно когда это касается тех, кто борется с навязыванием однобоких и предвзятых взглядов на Россию», - заявил он в эфире Первого канала, его цитирует пресс-служба посольства.

По словам главы российского диппредставительства в США, произошедшее - только один из множества фактов проводимой в Америке «с новой силой "охоты на ведьм"» на фоне президентской кампании.

«По всей стране ведется преследование тех, кто якобы работает на российское правительство в нарушение законодательства об иноагентах», - рассказала посол Антонов.

Накануне стало известно, что несколькими днями ранее в американском штате Вирджиния в доме телеведущего «Первого канала» ФБР провело обыски. При этом сам Саймс подтвердил ТАСС, что не получал официального уведомления об обыске в его доме, который прошел 13 августа.