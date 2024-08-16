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Rappahannock News: ФБР начали обыск дома, принадлежащего политологу Саймсу

По словам ведущего «Первого канала», он не был осведомлен о том, что является объектом расследования.
Глеб Владовский 2024-08-16 08:05:37
© Фото: Greg Sorber, ZUMAPRESS, Globallookpress

Сотрудники ФБР начали обыскивать в штате Вирджиния дом, предположительно, находящийся в собственности политолога Дмитрия Саймса. Об этом сообщило издание Rappahannock News.

«ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность», - приводит издание слова представителя ФБР Саманты Шеро.

Как заявил сам ведущий «Первого канала», на тот момент он находился за пределами страны. Кроме того, Саймс отметил, что не знал о том, что он является объектом расследования, и ордер на обыск не видел. Кроме того, отмечается, что ранее каких-либо обвинений в его адрес не предъявляли.

Напомним, что в 2023 году политолог модерировал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

#в стране и мире #сша #ФБР #Дмитрий Саймс #Обыск
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