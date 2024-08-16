Украинские боевики жестоко убили мирных жителей Волчанска, которые пытались эвакуироваться в сторону позиций российских военнослужащих. В соцсетях появилось видео очередного военного преступления киевского режима.

На кадрах видно, как двое гражданских, которые сидели в подвале одного из домов, оставили надпись на крыше SOS. Таким образом они пытались привлечь внимание российских разведчиков.

Наши бойцы заметили призыв о помощи и отправили коптер с бутылкой воды и запиской, в которой велели следовать за беспилотником.

Жители взяли вещи и пошли за дроном. Но уже в пути их обнаружили украинские операторы БПЛА. Боевики сбросили снаряд на обоих гражданских - никто не уцелел.

Ранее российские военнослужащие рассказали, что боевики ВСУ хаотично бьют по населенным пунктам в Курской области.