Бойцы бригады «Пятнашка» рассказали о поведении противника под Курском

Из Курской области украинских боевиков выдавливают и подразделения добровольческого корпуса Минобороны. Интернациональная бригада «Пятнашка» уже закрепила свои позиции. Операторы беспилотников выискивают врага в населенных пунктах, чтобы по ним нанести удар.

О поведении противника рассказывает автоматчик с позывным Магадан. Сопровождает нас на позиции интербригады «Пятнашка» - подразделения добровольческого корпуса Минобороны.

«120-й миномет, осколки. По деревне хаотично обстреливали», - рассказал военнослужащий.

ВСУ беспорядочно бьют по населенным пунктам, рассказывает боец с позывным Казань, пока собирается на новую боевую задачу. Говорит, боевики пытаются запугать население и нащупать позиции российских войск. Перед уходом добавляет.

«Поразило, что нет ни одного гражданского. До этого были ожидания, что нас как-то встретят. Хотя по дороге нас встречали, давали нам еду, всякие возможные вещи, благодарили, что мы приехали. Потому что, видимо, они знают, что мы приехали с Донецка, с Донбасса, участвовали на Авдеевском направлении, Часов Яр. И с такой благодарностью люди. Это было очень приятно. Чувствуется поддержка людей, простых мирных граждан», - рассказал связист.

Выискивают противника в лесополосах и деревнях операторы беспилотников. Один из них с позывным Сибирь. В зону СВО пришел в 2022 году. Тогда ему было 18 лет.

«Сутками без сна и отдыха смотрят за противником, выискивают тропы, какие-то следы деятельности, мелкие следы и по ним уже вычисляют противника. Понимают, что он там был, наблюдают за этой точкой. И рано или поздно обнаружат противника. Здесь смешано. Видно, мои коллеги, кто работает на разведывательных дронах, показывают кадры. И там не до конца понятно, кто это. Видно, заходили профессионалы, сейчас уже какие-то несколько расслабленные ребята действуют», - поделился оператор БПЛА.

«Сибирь» делится наблюдениями - враг пытается заходить по-партизански, отправляет диверсионные группы. Но их встречают наши штурмовики. Работает артиллерия. Чтобы добраться до позиций богов войны приходится снова ехать.

Бойцы батальона специального назначения «Сармат» на отдыхе после боевого дежурства. Ждут, когда снова отправятся в бой и рассказывают о встрече с наемниками на курской земле.

«Наемники - это в большей степени те бойцы, которые больше всего проявляют свой энтузиазм. Не свои профессиональные качества, а просто любители. Такую опасность, которую они себе навыдумывали, они не представляют. У нас преимущества такие, что мы защищаем свой дом, что мы воюем за правду. Вот наше преимущество», - сказал командир батальона «Сармат» с позывным Че Гевара.

Старший стрелок батальона с позывным Чсанец рассказал, что гордится своим командиром.

«Мы воюем за справедливость. За освобождение от нацизма и чтобы люди жили тих, мирно. У нас есть боевой командир. Он начал воевать с нами, он великий. Я горжусь. Мы все за ним идем вперед. Враг будет разбит», - сказал боец.

Как говорят бойцы, враг сейчас двигается вдоль линии боевого соприкосновения хаотично в то время, как «Пятнашка» закрепила свои позиции и отбрасывает его вглубь. Отрезает подразделения боевиков друг от друга и защищает едва занятые противником позиции, не давая закрепиться.

Ранее Минобороны России показало пленных боевиков, которые вторглись в Курскую область. В плен попали украинские военнослужащие самых разных возрастов, набранные с самых разных регионов контролируемых Киевом территорий.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.