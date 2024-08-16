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В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера

Кроме того, сообщается об уничтожении еще пяти БПЛА в регионе.
2024-08-16 07:47:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, сработавшие в регионе дежурные средства ПВО уничтожили пять БПЛА самолетного типа.

Крымский полуостров нередко становится целью для беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Так, 9 августа ВСУ направили аппараты для атаки Севастополя. Минобороны России опубликовало кадры их уничтожения.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #Черное море #Крымский полуостров #Безэкипажные катера #БПЛА ВСУ
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