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Белоусов отметил мужество бойцов, освободивших Ленинское в ДНР

Министр обороны поздравил военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением села Ленинское в ДНР.
2024-08-01 06:56:39
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, проявленные ими в ходе недавнего освобождения населенного пункта Ленинское в ДНР. Такое заявление он сделал в направленной им поздравительной телеграмме.

«Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», - говорится в послании.

Белоусов также отметил, что бойцы бригады проявляли храбрость и самоотверженность при освобождении 17 населенных пунктов в зоне СВО. В заключение он выразил благодарность военнослужащим за верность военной присяге.

Напомним, что 30 июля российские военнослужащие освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. В ходе боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 315 человек, две БМП, шесть автомобилей, два орудия Д-30 и один танк. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #МО РФ #Андрей Белоусов
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