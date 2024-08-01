Белоусов отметил мужество бойцов, освободивших Ленинское в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, проявленные ими в ходе недавнего освобождения населенного пункта Ленинское в ДНР. Такое заявление он сделал в направленной им поздравительной телеграмме.

«Сегодня вы, воины-гвардейцы, уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на Александро-Калиновском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу, мужество и стойкость», - говорится в послании.

Белоусов также отметил, что бойцы бригады проявляли храбрость и самоотверженность при освобождении 17 населенных пунктов в зоне СВО. В заключение он выразил благодарность военнослужащим за верность военной присяге.

Напомним, что 30 июля российские военнослужащие освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. В ходе боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 315 человек, две БМП, шесть автомобилей, два орудия Д-30 и один танк.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.