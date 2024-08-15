Бойцы уничтожили «Ланцетом» бронемашину «Казак» ВСУ в Курской области

Российские бойцы поразили боевую бронированную машину «Казак» украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения показало Министерство обороны РФ.

Боевую машину выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север». По ней ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет», в результате чего она была уничтожена.

Ранее экипаж Ми-35 нанес удары по технике и живой силе ВСУ в Курской области. По возвращении летчиков на площадку вылета разведка доложила, что все цели уничтожены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.