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Против напавшего на женщину в Приамурье мигранта возбудят дело

Женщина, в нападении на которую подозревается мигрант, является матерью военнослужащего, который находится на СВО.
Анастасия Бобылева 2024-08-16 23:49:02
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Против мигранта, напавшего на женщину в Амурской области, возбудят уголовное дело. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области», - цитирует RT сообщение СК РФ.

Уточняется, что таксист, приехавший из Средней Азии, совершил противоправные действия в отношении женщины. Инцидент случился в Благовещенске, пострадавшая, по имеющимся данным, является матерью военнослужащего, который находится в зоне СВО.

Ранее участники и ветераны боевых действий пожаловались на поведение мигрантов в подмосковном Одинцово. В обращении к Следственному комитету они заявили, что должностные лица в городском округе не следят за выполнением миграционного законодательства,  из-за чего повышается уровень преступности. После этого Бастрыкин поручил возбудить дело о халатности.

#в стране и мире #мигранты #Амурская область #нападение
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