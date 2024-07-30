СК завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Следственный комитет России заявил об обращении участников и ветеранов боевых действий к председателю СК Александру Бастрыкину, где они жаловались на мигрантов в подмосковном Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение было опубликовано в социальных сетях. В нем граждане рассказали, что в Одинцово ответственные должностные лица не исполняют требования миграционного законодательства, что повышает там уровень преступности.

Следственные органы возбудили дело по статье 293 УК РФ, предусматривающей халатность.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее СК накрыл схему заселения мигрантов в квартиры умерших москвичей.