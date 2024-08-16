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Экипаж Т-72Б3 показал уничтожение опорников ВСУ с закрытых позиций

Удар наносился с закрытых позиций, корректировать огонь помогали расчеты БПЛА.
2024-08-16 05:11:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытых позиций уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении. Координаты целей танкисты получили от расчетов БПЛА.

Используя рельеф местности, экипаж Т-72 переместился заранее подготовленную позицию и оперативно навел боевую машину на цель. После этого беглым огнем из 125-мм пушки осколочно-фугасными снарядами бойцы уничтожили цели, находившиеся на расстоянии до 10 км. Стрельба велась по навесной траектории.

Наводчик танка Т-72 с позывным Большой рассказал о своей работе. В его опыте, по словам самого бойца, были случаи, когда приходилось подбираться близко к противнику, чтобы уничтожить цель.

«Навожусь на них и стреляю. С закрытых и на прямую наводку выезжаем. Было такое, что на 300 метров к ним подъезжали и работали по ним», - поделился Большой.

Корректировать огонь помогают расчеты БПЛА. Операторы беспилотников ведут воздушную разведку в реальном времени.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» показал свою боевую работу. Как заявил один из артиллеристов, российские «Ураганы» уничтожают самые разные виды западной техники, в том числе Krab и M777.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #танк #Авдеевское направление
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