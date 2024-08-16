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МИД РФ осудил реакцию международных организаций на удар по ТЦ в Донецке

По словам Захаровой, представители международных организаций пытаются отсидеться, отмолчаться и не констатируют факты об ударе боевиков по ТЦ в Донецке.
Игнат Далакян 2024-08-16 21:52:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Представители международных организаций, которые вовлечены в комментирование ситуации вокруг Украины, не констатируют факты об ударе ВСУ по торговому центру в Донецке. Они пытаются отсидеться, отмолчаться, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, она обратила внимание на заявления, выступления или ответы на вопросы представителей международных организаций, комментирующих ситуацию вокруг Украины.

«Нет констатации факта. Есть попытки уйти... отсидеться и отмолчаться, и отмолчаться за формулировками вроде "против всего плохого и за все хорошее"», - сказала Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

Она добавила, что даже банальная констатация фактологического материала отсутствует.

Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли удар по Петровскому району Донецка. Под обстрел попал торговый центр «Галактика». В результате в здании возник сильный пожар, из-за которого ТЦ практически полностью сгорело.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #международные организации
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