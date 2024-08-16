В Донецке не менее двух человек погибли во время обстрела ТЦ «Галактика»

Не менее двух человек погибли в результате обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке со стороны ВСУ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным мэра города Алексей Кулемзина, в Петровском районе, где находится данный ТЦ, было зафиксировано еще несколько прилетов.

«Серия прилетов на территории Петровского района. По предварительной информации, в зоне риска микрорайон Тихий», - сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на территории «Галактики» в результате обстрела со стороны украинских боевиков.