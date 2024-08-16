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В Донецке не менее двух человек погибли во время обстрела ТЦ «Галактика»

Еще прилеты со стороны украинских боевиков зафиксированы в Петровском районе города, где находится торговый центр.
Глеб Владовский 2024-08-16 13:47:48
© Фото: Андрей Лысенко волонтер Донецк, Телеграм

Не менее двух человек погибли в результате обстрела торгового центра «Галактика» в Донецке со стороны ВСУ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным мэра города Алексей Кулемзина, в Петровском районе, где находится данный ТЦ, было зафиксировано еще несколько прилетов.

«Серия прилетов на территории Петровского района. По предварительной информации, в зоне риска микрорайон Тихий», - сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на территории «Галактики» в результате обстрела со стороны украинских боевиков. 

#в стране и мире #Донецк #ДНР #обстрел всу #петровский район
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