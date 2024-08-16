Фонд «Герои» отправил медикам Курской области груз с медикаментами

Груз медикаментов, среди которых обезболивающее, бинты, пластыри, шины и другие необходимые материалы отправился сегодня в Курскую область.

Помощь врачам региона собрал фонд «Герои». Он был создан в 2020 году во время пандемии коронавируса для помощи медицинским работникам.

На сегодняшний день поддержку оказывают тем, кто работает в зоне проведения СВО. Доставка адресная. Как только поступает запрос, стараются как можно быстрее собрать все необходимое и отправить. Сейчас точно также помогают врачам в Курской области.

«Сейчас многие медики находятся на передовой. И, конечно же, от их действий зависят жизни многих ребят. Поэтому мы откликаемся на различного рода запросы и предоставляем всю необходимую помощь, в которой нуждаются ребята», - рассказал президент благотворительного фонда для работников здравоохранения «Герои» Кирилл Маслиев.

Ранее благотворительный медицинский фонд «Герои» совместно с телеканалом «Звезда» направили медикам в зоне СВО партию востребованных лекарств. Специалисты заранее сформировали список необходимых медикаменов. Туда вошли обезболивающие препараты, антибиотики, антисептики, шовные материалы.