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Фонд «Герои» отправил медикам Курской области груз с медикаментами

Среди необходимых медикаментов - обезболивающее, бинты, пластыри, шины и другие необходимые материалы.
Игнат Далакян 2024-08-16 20:18:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Груз медикаментов, среди которых обезболивающее, бинты, пластыри, шины и другие необходимые материалы отправился сегодня в Курскую область.

Помощь врачам региона собрал фонд «Герои». Он был создан в 2020 году во время пандемии коронавируса для помощи медицинским работникам.

На сегодняшний день поддержку оказывают тем, кто работает в зоне проведения СВО. Доставка адресная. Как только поступает запрос, стараются как можно быстрее собрать все необходимое и отправить. Сейчас точно также помогают врачам в Курской области.

«Сейчас многие медики находятся на передовой. И, конечно же, от их действий зависят жизни многих ребят. Поэтому мы откликаемся на различного рода запросы и предоставляем всю необходимую помощь, в которой нуждаются ребята», - рассказал президент благотворительного фонда для работников здравоохранения «Герои» Кирилл Маслиев.

Ранее благотворительный медицинский фонд «Герои» совместно с телеканалом «Звезда» направили медикам в зоне СВО партию востребованных лекарств. Специалисты заранее сформировали список необходимых медикаменов. Туда вошли обезболивающие препараты, антибиотики, антисептики, шовные материалы.

#в стране и мире #Курская область #врачи #медики #медикаменты #фонд "герои"
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