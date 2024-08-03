ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК C-125 противника

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, украинские склады горючего и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

Скопления живой силы и военной техники противника уничтожены в 138 районах.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что за время проведения специальной военной операции уничтожен 561 зенитный ракетный комплекс противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов