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Дантист Антипенко рассказал, когда лучше чистить зубы утром

По мнению эксперта, все зависит, прежде всего от состава завтрака.
Глеб Владовский 2024-05-25 06:49:27
© Фото: Christoph Grothgar moodboard Globallookpress

В настоящее время не существует единого мнения о том, до или после завтрака лучше всего стоит чистить зубы. О том, когда следует заниматься уходом за полостью рта рассказал в интервью радио Sputnik стоматолог Алексей Антипенко.

По мнению врача, с научной точки зрения чисткой зубов следует заниматься сразу после того, как человек пробуждается после сна.

«Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. Ночью мы ничего не едим, пищевых комков не образуется, и поверхность зубов не очищается», - пояснил Антипенко.

Однако, если завтрак не содержит огромного количества сахара, то чисткой зубов можно заняться и после еды.

«Если нет большого количества сладкой пищи, тогда мы можем почистить зубы после еды. Но если у нас завтрак сладкий и много всего в него включено, лучше, конечно, чистить до него», - выразил мнение врач.

В заключение, дантист напомнил о том, что чистить зубы необходимо два раза в день: утром и вечером. При этом использовать после каждого приема пищи зубную пасту не стоит.

#в стране и мире #стоматолог #Зубы #дантист #уход за полостью рта
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