В Керчи ввели режим муниципального ЧС после атаки на Крымский мост

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозу чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», - говорится в сообщении.
Режим введен в результате ракетиной атаки на Крымский мост и регион.
В заседании комиссии приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций.
Ранее стало известно об отражении группового удара 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.
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