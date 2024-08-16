В Керчи ввели режим муниципального ЧС после атаки на Крымский мост

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала угрозу чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», - говорится в сообщении.

Режим введен в результате ракетиной атаки на Крымский мост и регион.

В заседании комиссии приняли участие городские власти и представители МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций.

Ранее стало известно об отражении группового удара 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.