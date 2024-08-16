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ВС РФ отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Противник пустил двенадцать ракет, все они были уничтожены средствами ПВО.
2024-08-16 13:09:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об отражении группового удара по Крымскому мосту.

«Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

За неделю ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, восемь тактических ракет, выпущенных с помощью комплекса «Точка-У», 11 корректируемых авиабомб Hammer и JDAM. Также уничтожены четыре управляемые ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 дрона ВСУ.

В период с 10 по 16 августа российские военные нанесли 17 групповых ударов по Украине, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары наносились по предприятиям ВПК, аэродромам, местам сборки и хранения ударных дронов. Кроме того, поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты дислокации националистов и наемников.

Также российские военные взяли под контроль Сергеевку. Населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики. Ведомство уточнило, что Сергеевка была освобождена благодаря активным действий подразделений группировки войск «Центр». Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Ивановка и Лисичное.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинского истребителя Су-27 на аэродроме и трех РСЗО HIMARS. Силы Черноморского флота и ВКС России отправили на дно три украинских безэкипажных катера и повредили один. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Крымский мост #ATACMS
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