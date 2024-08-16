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Лукашенко помиловал 30 осужденных за протестную деятельность

В их числе 14 женщин и 16 мужчин, у некоторых серьезные заболевания.
Мария Зайцева 2024-08-16 18:57:01
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым помиловал 30 лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики.

Отмечается, что все были осуждены за преступления протестной направленности. Среди них 14 женщин и 16 мужчин.

«Некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста», - говорится в сообщении.

В пресс-службе дополнили, что все осужденные признали вину, «раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни».

Контроль за исполнением данных обязательств должно обеспечить министерство внутренних дел Белоруссии.

В заключение говорится, что подписание этого указа является «шансом этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом». Имена помилованных не указаны.

Ранее Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера.

#в стране и мире #белоруссия #преступление #Александр Лукашенко #Помилование #осужденные
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