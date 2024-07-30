Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немца Кригера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни за совершение террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», - указано в заявлении.

Напомним, что Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям: за террористическую деятельность, наемничество, причинение вреда национальной безопасности, создание экстремистского формирования или участия в нем, незаконное хранение взрывчатки, сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Ранее гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что Служба безопасности Украины использовала его для выполнения задания в Минске.