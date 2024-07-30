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Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немца Кригера

Рико Кригера признали виновным в совершении террористического акта и сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства.
Услада Дубинина 2024-07-30 20:38:29
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни за совершение террористического акта. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», - указано в заявлении.

Напомним, что Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям: за террористическую деятельность, наемничество, причинение вреда национальной безопасности, создание экстремистского формирования или участия в нем, незаконное хранение взрывчатки, сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Ранее гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что Служба безопасности Украины использовала его для выполнения задания в Минске.

#в стране и мире #ФРГ #Лукашенко #Помилование #Рико Кригер
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