МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

После гибели двух активистов Народного фронта возбудили уголовное дело

Отмечается, что сотрудники ОНФ погибли в результате агрессии вооруженных формирований Украины.
Мария Зайцева 2024-08-16 18:35:55
© Фото: Общероссийский народный фронт

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели двух активистов Народного фронта под Курском. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в Республике Давид Соколов погибли от прямого попадания снаряда в легковой автомобиль, когда вывозили мирных жителей из Курской области в ПВР.

В состав бригады входили трое, заместителя руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федора Геращенко госпитализировали с ранениями.

Уголовное дело возбуждено по факту агрессии вооруженных формирований Украины.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #СК РФ #Уголовное дело #Народный фронт #гвсу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 