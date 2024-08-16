После гибели двух активистов Народного фронта возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту гибели двух активистов Народного фронта под Курском. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в Республике Давид Соколов погибли от прямого попадания снаряда в легковой автомобиль, когда вывозили мирных жителей из Курской области в ПВР.

В состав бригады входили трое, заместителя руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федора Геращенко госпитализировали с ранениями.

Уголовное дело возбуждено по факту агрессии вооруженных формирований Украины.