Двое вывозивших людей активистов Народного фронта погибли под Курском

Два активиста Народного фронта, которые вывозили мирных жителей в ПВР в Курской области, погибли в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщает ОНФ.
«В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта», - говорится в сообщении.
В состав бригады входили трое, двое скончались на месте, один активист ранен.
Погибли медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в Донецкой Народной Республике Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в Республике Давид Соколов.
Замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федора Геращенко госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.
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