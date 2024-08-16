Двое вывозивших людей активистов Народного фронта погибли под Курском

Два активиста Народного фронта, которые вывозили мирных жителей в ПВР в Курской области, погибли в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщает ОНФ.

«В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта», - говорится в сообщении.

В состав бригады входили трое, двое скончались на месте, один активист ранен.

Погибли медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в Донецкой Народной Республике Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в Республике Давид Соколов.

Замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федора Геращенко госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.