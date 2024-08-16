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Житель Рыльска назвал спокойной обстановку в городе

Уезжать из родного города хотят далеко не все, несмотря на опасность обстрелов. Продолжают работать магазины и банкоматы, а волонтеры помогают с гуманитарной помощью.
Александр Орлов 2024-08-16 17:37:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Улицы Рыльска сейчас безлюдны. До начала вторжения ВСУ в Курскую область население города составляло чуть более 14 тысяч человек. Теперь осталось всего порядка двух с половиной тысяч, остальные решили покинуть населенный пункт. В городе побывал корреспондент Александр Орлов и пообщался с местным населением.

«Тихо, спокойно. Ну, бывает, где-то там шумнет, а так вообще ажиотажа нет, но людей тоже нет. Все выехали. Волонтеры помогают, мы же пенсионеры, нам тяжеловато», - признался житель Рыльска.

Остаться или уехать - каждый принимал решение сам. Некоторые из тех, кто эвакуировался, изредка все же приезжают в Рыльск. Автобусное сообщение с Курском действует в обычном режиме.

«Мы только сейчас с автобуса сошли, нас не было неделю, мы убежали. Взрывы были. А вернулись одним днем, потому что много осталось вещей. Нам сказали, маршрутка ходит. Действительно транспорт стал ходить. Но мы не на совсем, завтра уедем опять. Посмотреть хотели, скучаем по городу», - говорят местные жительницы.

Накануне стало известно, что атаке со стороны ВСУ подверглась группа инженеров, которые занимались восстановлением связи в Рыльске. Один специалист погиб, еще один получил ранения. Южнее, всего в 20 километрах от города  - село Коренево, в окрестностях которого сейчас подразделения наших Вооруженных сил ведут бои с националистами.

Для тех, кто остался в городе, организовали выдачу гуманитарной помощи. Заявки на нее принимают волонтеры. Работает примерно половина продуктовых магазинов, в том числе супермаркет. Также можно приобрести лекарства. Открыта всего одна аптека, но медикаменты в город подвозят. Работает почта, где выдают пенсии, а в банкоматах можно снять наличные.

Ранее Орлов продемонстрировал мирную обстановку во Льгове. Город живет нормальной жизнью, жителям ничего не угрожает.

#Курская область #наш эксклюзив #Рыльск
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