Корреспондент «Звезды» Александр Орлов посетил Льгов Курской области и показал, что в городе мирная, спокойная обстановка и нет никаких намеков на ведение боевых действий.

«Мы находимся во Льгове, в самом его центре. Видно, что здесь царит спокойная обстановка, и жизнь, что называется, бьет ключом. Люди ходят в магазины, которые работают в штатном режиме. По дорогам ездят машины, заправки также не закрываются и работают круглосуточно», - сказал корреспондент.

Между тем вчера Минобороны сообщило о восстановлении контроля над населенным пунктом Крупец в Курской области. В ходе атаки на регион украинская сторона несет потери как в живой силе, так и военной технике.

Только за последние сутки противник потерял до 220 человек на Курском направлении. Помимо потерь в живой силе, противник при атаке на граничащий регион лишился 19 единиц бронетехники. По данным ведомства, с начала боев в Курской области противник потерял до 2 860 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.