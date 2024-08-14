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США заявили, что непричастны к подготовке атаки ВСУ в Курской области

Белый дом заявил, что власти США не имеют отношения к подготовке и планированию атаки ВСУ в Курской области.
Марина Крижановская 2024-08-14 23:56:13
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress

В Соединенных Штатах заявили о непричастности к подготовке украинских войск с целью нападения на Курскую область. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Во время брифинга она опровергла вовлеченность Вашингтона в подготовку и планирование этой операции ВСУ, но подчеркнула, что власти США продолжат поддержку киевского режима.

«Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии России», - сделала заявление Жан-Пьер.

Напомним, 8 августа США заявили, что запросили у Киева разъяснения по событиям в Курской области. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в тот день пообещал связаться с представителями киевского режима для выяснения информации.

На следующий день в Вашингтоне сформулировали позицию по Курской области. В частности, поддержка Киева продолжится, равно как и снабжение его разведданными.

#в стране и мире #сша #Курская область #Белый дом #карин жан-пьер #непричастность
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