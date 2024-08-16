ЦБ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке в приграничье

Центральный Банк России выпустил рекомендацию банкам по ипотеке в домах на территории Белгородской, Брянской или Курской областей. Об этом следует из информационного письма ЦБ.

Рекомендация обращена к кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

Рассмотреть возможность полного прощения долга по кредитному договору стоит в случае, если жилое помещение было полностью разрушено, а также при других тяжелых жизненных ситуациях: гибели заемщика или его супруги или супруга, присвоения одному из них I группы инвалидности.

При частичном разрушении жилья, подлежащего восстановлению, советуется освободить заемщиков от уплаты ипотеки на год без начисления процентов. Долг при этом подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях, отмечает ЦБ.

Ранее стало известно о введении моратория на выплату ипотеки в Белгородской и Курской областях.