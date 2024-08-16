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ЦБ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке в приграничье

Банк России посоветовал рассмотреть возможность полного прощения долга по кредитному договору в случае разрушения дома.
Мария Зайцева 2024-08-16 16:44:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центральный Банк России выпустил рекомендацию банкам по ипотеке в домах на территории Белгородской, Брянской или Курской областей. Об этом следует из информационного письма ЦБ.

Рекомендация обращена к кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

Рассмотреть возможность полного прощения долга по кредитному договору стоит в случае, если жилое помещение было полностью разрушено, а также при других тяжелых жизненных ситуациях: гибели заемщика или его супруги или супруга, присвоения одному из них I группы инвалидности.

При частичном разрушении жилья, подлежащего восстановлению, советуется освободить заемщиков от уплаты ипотеки на год без начисления процентов. Долг при этом подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях, отмечает ЦБ.

Ранее стало известно о введении моратория на выплату ипотеки в Белгородской и Курской областях.

#в стране и мире #Курская область #Брянская область #белгородская область #ипотека #долг #центральный банк россии
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