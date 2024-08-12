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Мораторий на выплату ипотеки введут в Белгородской и Курской областях

По словам Дениса Мантурова, банки уже взяли в работу введение моратория в Курской области.
Мария Зайцева 2024-08-12 16:28:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Мораторий, то есть отсрочку выплат, на ипотечные и потребительские кредиты планируют ввести в Белгородской и Курской областях. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил первый заместитель премьер-министра России Денис Мантуров.

По его словам, в Курской области банки уже взяли эту задачу в работу.

«Это касается и Сбербанка, и ВТБ, и всех других банковских учреждений... Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области», - отметил Мантуров.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин внес предложение о введении подобного моратория и в Брянской области при возникновении такой необходимости.

Ранее оперативный штаб принял решение с августа временно приостановить начисление платы за коммунальные услуги и жилые помещения на некоторых территориях Курской области.

#Курская область #белгородская область #ипотека #денис мантуров #мораторий #вице-премьеры
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