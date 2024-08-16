Работникам федеральных госучреждений повысят зарплату с 1 октября

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений повысят в России с 1 октября. Распоряжение об этом 15 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Оплата труда будет увеличена на 5,1%. Отмечается, что распоряжение касается сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и работников госорганов.

Кроме того, в документе указан также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена законом военная и приравненная к ней служба.

Отмечается, что зарплаты этих работников регулируются вышедшим в 2008 году постановлением правительства.

Ранее стало известно, что показатель минимального размера оплаты труда с 2025 году превысит 22 тысячи рублей в месяц, о чем в июне заявил Мишустин.