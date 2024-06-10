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МРОТ в 2025 году превысит 22 тысячи рублей в месяц

В будущем году этот показатель начнут считать по медианной зарплате.
Владимир Рубанов 2024-06-10 16:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С 2025 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России превысит 22 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

МРОТ будут рассчитывать из медианной зарплаты на рынке труда, поэтому с 2025 года его величина вырастет на 15%.

Медианную зарплату получает большинство занятых в экономике. К 2030 году МРОТ должен составить не меньше 35 тысяч рублей в месяц.

С 1 февраля 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим, напомнил премьер-министр.

Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты, он превысит отметку в 22 тысячи рублей, сообщил ранее президент России Владимир Путин.

#Владимир Путин #михаил мишустин #Правительство России #Доходы #зарплата #повышение #МРОТ #медианная зарплата
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