МРОТ в 2025 году превысит 22 тысячи рублей в месяц

С 2025 года показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России превысит 22 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

МРОТ будут рассчитывать из медианной зарплаты на рынке труда, поэтому с 2025 года его величина вырастет на 15%.

Медианную зарплату получает большинство занятых в экономике. К 2030 году МРОТ должен составить не меньше 35 тысяч рублей в месяц.

С 1 февраля 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим, напомнил премьер-министр.

Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты, он превысит отметку в 22 тысячи рублей, сообщил ранее президент России Владимир Путин.